Großheubach: Vorfahrt im Straßenverkehr missachtet - Schock

Hierbei übersah der 84-jährige Fahrzeugführer während des Abbiegevorganges mit seinem Pkw einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Daimler Chrysler. Durch den Aufprall erlitt der 18-jährige Fahrer des Daimlers einen Schock und wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.Großheubach. Zwischen dem 12.10.2017 und 27.10.2017 entwendete eine unbekannte Person 3 Ster Buchenholz von einer Wiese neben der Staatsstraße 2309 in Richtung Röllfeld. Durch den Diebstahl entstand für den Geschädigten ein Schaden von rund 270 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371/9450 jederzeit entgegen.Originalmeldung der Polizei Miltenberg