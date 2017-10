Zu schneller Daimler - Fahrt endet an Lichtmast und Schild in Kleinheubach

Zwei Pkws beschädigt

Vorfahrt missachtet

Am 21.10.2017, um 23:15 Uhr bog der Fahrer eines Pkw Daimler von der Hauptstraße kommend nach rechts in die Kleinheubacher Gänswiese ab. In der folgenden leichten Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Lichtmast und einem Schild. Alle 4 Insassen blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.– in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Autos, die auf einem Gelände neben einer Diskothek im Auweg geparkt waren, durch Unbekannte beschädigt.Einem schwarzen Audi wurden an der rechten Fahrzeugseite mehrere Kratzer zugefügt. An einem BMW war das Glas des linken Außenspiegels vermutlich nach einem Tritt zerbrochen sowie vereinzelte Kratzer sichtbar.Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.– am Samstag gegen 10.40 Uhr wollte ein VW-Fahrer von der Industriestraße kommend die Staatsstraße in gerader Richtung überqueren und in die Straße „In den Seegärten“ einfahren. Dabei übersah er einen Pkw Citroen, der aus Richtung Kreisverkehr kam und in Richtung Kleinheubach unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich der VW-Fahrer leicht am Kopf. Der Schaden beträgt ca. 18000 Euro.Originalmeldung der Polizei Miltenberg