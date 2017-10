Dieb lässt in Miltenberg Geldbörse mitgehen

Fehler beim Abbiegen – hoher Sachschaden

Für ca. 10 Minuten ließ eine Kundin, in einem Einkaufsmarkt in der Breitendieler Straße, ihre Handtasche unbeaufsichtigt. Dies nutzte am Dienstag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 15;40 Uhr, ein Unbekannter aus und entwendete aus der Handtasche die Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren.

Faulbach. Am Mittwoch, kurz nach 12:00 Uhr, wollte eine 85-jährige Ford-Fahrerin von der Speckspitze nach rechts in die Dornrosenstraße abbiegen. Jedoch bog sie in einem zu weiten Bogen ein und prallte gegen die linke Fahrzeugseite einer entgegenkommenden Kia-Fahrerin. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Originalmeldung der Polizei Miltenberg