VW Touran in Eichenbühl geklaut

Im Rahmen der Ermittlungen konnte vor Ort ebenfalls festgestellt werden, dass bei einem weiteren VW Touran der Türgriff aufgebrochen wurde. Die Täter entwendeten zudem das amtliche Kennzeichen eines weiteren Fahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der der Sachschaden auf zirka 1000 Euro. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 in Verbindung zu setzen.







Pkw mutwillig beschädigt

Bürgstadt - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Weidengasse ein Opel durch einen unbekannten Täter im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371/9450 jederzeit entgegen.



Originalmeldung der Polizei Miltenberg