Unbekannter stiehlt Auto von Firmengelände

Diebstahl eines Fahrrads

Im Zeitraum vom 15.09.2017 bis 05.10.2017 wurde von dem nicht eingezäunten Firmengelände eines Autohauses in der Hauptstraße ein silberfarbener Pkw Ford Mondeo entwendet. Der unbekannte Täter hatte das Fahrzeug im Wert von fast 19000 Euro offensichtlich kurzgeschlossen.

Bürgstadt. Zwischen dem 23.09. und 27.09. wurde in der St.-Urbanus-Straße an der Tabakhalle ein graurotes Fahrrad der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 200 Euro.

Sachbeschädigung an Kfz

Amorbach. Am 05.10. in der Zeit zwischen 08 Uhr und 16.30 Uhr wurde ein in der Bauhofstraße geparkter Pkw Opel Astra auf der Fahrerseite zerkratzt. Der unbekannte Täter verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Originalmeldung der Polizei Miltenberg