Kiffer-Runde in Dorfprozelten ertappt

Kiffer-Runde ertappt

Dorfprozelten. Bei der Kontrolle einer Personengruppe am Dienstag, gegen 17.20 Uhr

in der Schulstraße am Skater-Platz wurde festgestellt, dass drei Personen massivst

unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Zudem wurden zwei Joints aufgefunden und

sichergestellt. Die heranwachsenden Männer, im Alter von 19 und 20 Jahren und eine

Frau im Alter von 24 Jahren erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis.

Betäubungsmittel geraucht - Marihuana sichergestellt



Bürgstadt. Auf einer Treppe zum Kirchhof wurden am Dienstagnachmittag zwei

Jugendliche angetroffen, welche im Besitz von Marihuana waren. Grund für die

Beamten, die beiden 17-Jährigen zu kontrollieren, war Marihuanageruch, der sich dort

ausbreitete. Der angerauchte Joint, den sie vor der Kontrolle wegwarfen, wurde als

Beweismittel sichergestellt.



Wildunfälle – Verstoß gegen das Bayer. Jagdgesetz



Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Schwarzwild wurden am 03.10.2017 bei der Polizei

gemeldet.

Laudenbach. Mit einigen Stunden Verspätung wurde ein Wildunfall bei der Polizei in

Miltenberg gemeldet, bei dem der Fahrer eines Ford Fiesta mit einem Schwarzkittel

kollidierte. Gegen 06.00 Uhr querte die Wildsau die Straße, der Fahrer konnte nicht

mehr abbremsen und erfasste das Tier. Die verletzte Sau flüchtete in den Wald.

Zu einem zweiten Wildunfall kam es auf der Staatsstraße 2317, zwischen Rohrbrunn und

Dammbach. Auch hier wurde das Schwarzwild, das die Fahrbahn in den frühen

Morgenstunden überquerte, vom Fahrzeug erfasst, verletzt und flüchtete in den Wald.

Der Unfall wurde ebenfalls erst Stunden später gemeldet.

Die Polizei Miltenberg weist darauf hin, dass ein Verkehrsunfall, bei dem ein

Wildtier durch An- oder Überfahren verletzt oder getötet wird, unverzüglich gemeldet

werden muss.

Nach dem Bayerischen Jagdgesetz kann ein Unterlassen der Meldung eines verletzten

oder verendeten Tieres mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden.

Originalmeldung der Polizei