Vereinsheim in Kleinheubach durch Graffiti beschädigt

In der Nacht vom 24.09.2017 auf den 25.09.2017 beschädigte ein Unbekannter die Hauswand des Vereinsheims des SG Eintracht Kleinheubach e.V. durch Graffiti. Die Polizeiinspektion Miltenberg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, sich unter Tel. 09371/9450 zu melden.

Unfallflucht - Auto beschädigt

Bürgstadt. In der Zeit von Samstag auf Montag wurde ein schwarzer VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Unterer Sand von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. An dem Pkw entstand ein Sachschaden an der rechten Fahrzeugfront in Höhe von 1200 Euro.

Pressemeldung der Polizei Miltenberg