Frontalcrash nahe Elsenfeld: Frau verletzt

Gegen 18 Uhr wollte eine 23-jährige Kia-Fahrerin von der Ortsumgehung Staatsstraße 2309 in Höhe des Toom-Baumarktes nach links in Richtung Elsenfeld abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden VW und kollidierte frontal mit diesem. Anschließend landete der Volkswagen mit der Front unter der Leitplanke. Während die Kia-Fahrerin mit einem Schrecken davonkam, wurde die 26-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. rah