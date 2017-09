Roller gegen Auto: Frau verletzt

Diese fuhr auf der Setzgasse und übersah beim Einfahren in den Turmweg eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich Verletzungen an Hand und Fuß zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.Nachträglich gemeldet wurde der Diebstahl eines Tretrollers. Am 05.09.17, zwischen 08.00 und 15.00 Uhr, wurde in Großheubach, Bachstraße, am Fahrradabstellplatz der Schule ein Cityroller, silber-orange, Marke Tecaro, von einem unbekannten Täter gestohlen.Polizei Miltenberg