Mit Betondecke kollidiert

Auf Grund der Beladung bzw. Ladungshöhe kollidierte der Sattelzug mit der Betondecke beim Einfahren des Tunnels. Die herabfallenden Teile beschädigten einen entgegenkommenden VW Golf. Der Tunnel muss noch auf Schäden geprüft werden. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 5000,- EUR belaufen.



Am Montag, in der Zeit von 13.30 bis 17.20 Uhr, wurde im Burgweg in Miltenberg ein parkender VW Golf angefahren. Der Verursacher, der vermutlich beim Ausparken die linke Türe touchierte, flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR.

Am Montag, um 16.05 Uhr, konnte eine aufmerksame Zeugin beobachten, wie in Bürgstadt ggü. der Eisdiele ein parkender Audi angefahren wurde. Der Anhänger eines VW Tiguan, der in Richtung Ortmitte fuhr, touchierte das geparkte Auto. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR zu kümmern.

Am Montag, um 10.30 Uhr, wurde bei einer Kontrolle eines Hondas in Faulbach festgestellt, dass die 56-jährige Fahrerin den Stempel für die Hauptuntersuchung mit Panzertape abklebte. Sie wollte wohl verschleiern, dass die HU bereits seit fast einem Jahr fällig war. Was sie nicht bedachte, dass sie sich mit einer Urkundenfälschung strafbar machte und sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten muss.

Originalmeldung Polizei Miltenberg