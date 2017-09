Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Donnerstag, gegen 21:10 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Suzuki die B47 von Schneeberg in Richtung Rippberg. In einer Rechtskurve wich er einem Wildtier aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt, an seiner Maschine entstand geringer Sachschaden.