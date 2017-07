Betrunkener Fahrer stößt in Miltenberg gegen parkenden Mercedes

Am Donnerstag, um 19:40 Uhr, stieß in Miltenberg auf einem Parkplatz ein 47-jähriger mit seinem Ford gegen einen parkenden Mercedes. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm ein Alkoholwert von 2,06 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach einer Blutentnahme wird er sich wegen Verkehrsgefährdung verantworten müssen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- EUR.Am Donnerstag, in der Zeit von 06.10 Uhr bis 16.05 Uhr parkte in Pfohlbach in der Riedener Straße ein Opel Astra. Als der Besitzer nach der Arbeit zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass die Stoßstange vorne rechts gebrochen war. Aufgrund der Spuren ist von einem grünen oder gelben Unfallverursacher auszugehen. Es entstand ein Schaden von ca. 600,- EUR.

Originalmeldung der Polizei