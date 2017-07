Angetrunken in Schlangenlinien und ohne Licht in Breitendiel

Da das Kennzeichen bekannt war, wurde an der Halteranschrift in Weilbach eine Nachschau durchgeführt. Dort konnte die 43-jährige Lenkerin des Fahrzeuges alkoholisiert angetroffen werden. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 2,42, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zuvor auch in Weilbach, in der Hauptstraße gegen einen geparkten Pkw gefahren und hinterließ dort einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Gegen die Frau wird nun nicht nur wegen Straßenverkehrsgefährdung sondern auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Meldung der Polizei Miltenberg