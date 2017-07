Unfall mit Baustellenfahrzeug - Mann schwer verletzt

Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, wollte der Fahrer eines Radladers im Breitensteiner Weg mit seiner Schaufel Erde und Steine aufladen. Dabei kippte aus bisher noch nicht geklärten Gründen das Baustellenfahrzeug nach links um und begrub den Fahrer teilweise unter sich. Durch die herbeigerufenen Einsatzkräfte wurde der schwerverletzte Fahrer geborgen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.Weckbach. Im Verlauf der letzten Wochen wurden im Ohrnbachtal an der MIL 6 insgesamt acht Verkehrszeichen entwendet. Bei den Schildern handelt es sich um Geschwindigkeits-, Überholverbots- und Baustellenschildern im Wert von etwa 600 Euro.Altenbuch. Am Donnerstag, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer die MIL 35 zwischen Altenbuch und Breitenbrunn. Aus unbekannten Gründen kam der junge VW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Kilometrierungsschild sowie einen Leitpfosten. Der 21-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt, sein Pkw war jedoch beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3800 Euro.

Polizei