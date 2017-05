Unfall bei Eichenbühl: Laster kippt um

Staatsstraße aktuell gesperrt

Miltenberg Mittwoch, 03.05.2017 - 08:40 Uhr

Für Behinderungen sorgt aktuell ein Lkw-Unfall auf der Staatsstraße zwischen Eichenbühl und dem Ortsbereich Pfohlbach. Die Strecke ist gesperrt, der Verkehr staut sich erheblich.