Bürgstadt: Angler lässt Fische in Müllsack verenden

Polizei Miltenberg

Miltenberg Montag, 01.05.2017 - 09:04 Uhr

Bei der Kontrolle eines Anglers am späten Sonntagabend am Mainufer stellte eine Polizeistreife fest, dass der Angler 5 gefangene Fische in einem Müllsack aufbewahrte. Einige dieser Fische waren offensichtlich an Sauerstoffmangel verendet.