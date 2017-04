Radmuttern an VW in Altenbuch gelockert - Täter gesucht

Ohne Kennzeichen und Versicherung unterwegs

Der Pkw war in der Hohen Bergstraße abgestellt. Der Täter ist noch unbekannt.

Amorbach - am Samstag gegen 13 Uhr kam einer Streifenbesatzung in Höhe der Pulvermühle ein Ford Escort entgegen, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Nach der Anhaltung des Pkws stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen zehn Tage zuvor von einer anderen Polizeidienststelle sichergestellt worden waren, da für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Fahrerin muss sich erneut wegen Fahrens ohne Zulassung und Versicherungsschutzes verantworten.

Traktor fängt Feuer

Miltenberg - am Samstag gegen 17 Uhr fing im Waldgebiet an der Wenschdorfer Steige ein ca. 20 Jahre alter Traktor bei Holzarbeiten Feuer und brannte komplett ab. Grund war ein technischer Defekt am Motor. Die Feuerwehr Miltenberg mit Ortsteilen war mit einem Großaufgebot vor Ort um den Traktor abzulöschen und einen Waldbrand zu verhindern. Es gab keine Verletzte.

Sachbeschädigung an Kfz

Miltenberg - im Zeitraum zwischen dem 28.04.2017, 21:00 bis 29.04.2017, 15:40 Uhr wurde in der Nikolaus-Fasel-Straße ein weißer Pkw VW Golf beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte den Pkw über die gesamte rechte Fahrzeugseite und richtete dabei einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro an.

Meldungen der Polizei Miltenberg