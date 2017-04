Einbruch in Großheubacher Vereinsheim

Pkw-Fahrer hatte „zu tief ins Glas geschaut“

Mit Marihuana unterwegs

Der oder die Täter schlugen zunächst eine Glastür ein, um in einen Vorraum zu gelangen. Danach schlugen sie eine weitere Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere des Anwesens. Hier hatten es die Einbrecher auf Getränke und Süßigkeiten abgesehen. Sie hinterließen einen Sach- und Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 400 Euro.Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?. Bei der Kontrolle eines Mercedes-Fahrer in der Mainzer Straße stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab einen Promillewert von 0,94. Den 22-jährigen Aschaffenburger erwartet nun ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.. Am Donnerstag, gegen 18.50 Uhr, wurde in der Breitendieler Straße ein mit vier Personen besetzter Pkw einer Personenkontrolle unterzogen. Schon beim Öffnen der Fahrertüre konnte deutlich Marihuana-Geruch wahrgenommen werden, weshalb die Insassen einer gründlicheren Kontrolle unterzogen wurden. In der Seitenablage der Fahrertüre konnte schließlich ein schwarzes Mäppchen mit ca. 0,61 Gramm Marihuana und einem schwarzen Pulver in einem Glasbehälter, vermutlich Schwarzpulver, aufgefunden werden. Zudem wies der 20-jährige Fahrer noch drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weshalb bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Den jungen Mann aus dem Raum Gießen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmittel und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Meldungen der Polizei Miltenberg