Crash an der B469: Citroen kracht gegen Peugeot

Polizei Miltenberg

Miltenberg Donnerstag, 27.04.2017 - 12:08 Uhr

Am Mittwoch, gegen 09.30 Uhr, wollte ein Peugeot-Fahrer am Mainbullauer Rondell auf die B 469 einbiegen.