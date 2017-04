Polizei entlarvt Betrüger in Buchen

Bei der Abholung eines dieser Pakete wurde er am Montagvormittag vorläufig festgenommen. Zuvor versuchte er, vor den Polizeibeamten zu Fuß zu flüchten. Dies misslang ihm jedoch unter anderem auch deshalb, weil ein Beamter eine unbeteiligte Autofahrerin bat, mit ihm zusammen die Verfolgung des Mannes aufzunehmen. Die couragierte Frau folgte den Anweisungen des Polizisten, so dass der Flüchtige nach zirka 300 Metern vorläufig festgenommen werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge bediente sich der Tatverdächtige verschiedener total gefälschter Ausweisdokumente, um seine wahre Identität zu verschleiern. Der als Asylbewerber in Hardheim lebende Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mosbach wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird weiter ermittelt. Die Pkw-Fahrerin wird gebeten, sich nochmals mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung der Polizei