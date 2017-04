Mosbach: Schmorbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Buchen: Gegen Bordstein geprallt - Zeugen gesucht

Gegen 20.40 Uhr schrillten die Brandmelder in einem Hotel in der Hauptstraße, worauf rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrückten. Auch die Polizei fuhr dorthin. Ein offenes Feuer wurde jedoch nicht festgestellt. Durch den Rauch- und Schmorgeruch musste jedoch der Maschinenraum belüftet werden. Verletzt wurde niemand. Die Gäste konnten während der Maßnahmen im Hotel bleiben.

Etwa 400 Euro Schaden sind an einem Fahrzeug nach einem Ausweichmanöver am Dienstag in Buchen entstanden. Mit einem Mercedes CLA befuhr eine 30-Jährige gegen 11.15 Uhr die Straße "Am Ring" vom Bingler Kreisel kommend in Richtung Hollerbacher Straße. In einer scharfen Rechtskurve kam ihr ein schwarzer PKW, vermutlich ein SUV, entgegen, der teils auf ihrer Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 30-Jährige mit ihrem Mercedes aus. Dabei überfuhr sie mit den Rädern ihres PKW den Bordstein, wodurch diese beschädigt wurden. Der SUV fuhr weiter. Zeugen des Vorfalls sowie die etwa 70 bis 80 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens sollten sich unter Telefon 06281 904-0 melden.

Mosbach: Verursacher hinterließ 2.500 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Montag in Mosbach. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts, in der Nähe eines Hintereingangs zu einer Metzgerei, stellte eine 33-Jährige gegen 9 Uhr ihren Kia Ceed ab und ging zur Arbeit. Als sie gegen 16 Uhr zurück kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite ihres PKW fest. Ein anderer hatte den Mercedes wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gestreift und war daraufhin weggefahren. Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Mosbacher Polizei, Telefon 06261 809-0, melden.

Originalmeldung der Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis