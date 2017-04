Kleinheubach: 55-Jährige überquert unerlaubt Gleise

Diebstahl aus Baumaschine

Den verdutzten Beamten, welche den Vorfall beobachteten, gab sie an, dass sie diesen Weg jeden Tag nehme um schneller zur Arbeit zu kommen. In der Hoffnung, dass die Kleinheubacherin dies künftig unterlässt, wurde eine Anzeige nach der Eisenbahnbau und –Betriebsordnung erstattet.#

Amorbach. Verschiedene Werkzeuge wie Schraubschlüssel, Hammer und Zangen im Wert von ca. 300 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Werkzeugfach eines Baggers. Die Baumaschine war auf dem Parkplatz „Zweibild“ zwischen Amorbach und Boxbrunn an der B47, welche momentan für den Straßenverkehr gesperrt ist, abgestellt. Tatzeit war am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371/9450.

Originalmeldung der Polizei Miltenberg