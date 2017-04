Collenberg: Hochwertiges Fahrrad unterschlagen

Gegen 16.30 Uhr betrat der ca. 35-40 Jahre Unbekannte ein Fahrradfachgeschäft in der Hauptstraße und zeigte gegenüber dem Verkaufspersonal Interesse an einem hochwertigen MTB. Nach einem Beratungsgespräch wurde eine Probefahrt vereinbart. Allerdings kam der Mann mit samt dem neuen Fahrrad im Wert von ca. 5.500 Euro nicht mehr zurück. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 35-40 Jahre alt, deutsch, ca. 1,75-1,78 cm groß, sehr gepflegte Erscheinung, sportliche Figur, schmales Gesicht und auffallend gebräunt. Er hatte eine sog. Undercut-Frisur und schwarze Haare. Der Mann war Träger einer auffälligen Hornbrille mit schwarzem Gestell und getönten Gläsern. Bekleidet war er mit einer schwarzen Softshell-Jacke der Marke Engelbert Strauss, einer blauen Jeanshose und auffällig blauen Schuhen. Unter seiner Jacke trug er ein hellblaues T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und eine Kette mit Perlmutt- oder Keramiksteinen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein vollgefedertes All-Mountain-Bike der Marke Rotwild RX2 mit Carbonrahmen in den Farben rot-schwarz. Es hatte keine Schutzblech, Reflektoren oder Beleuchtungsequipment, siehe beiliegendes Bild.

Originalmeldung der Polizei Miltenberg