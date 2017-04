Tür in Verbandsschule Kleinheubach aufgebrochen

Longboard in Bürgstadt gestohlen

Hauswand im Johannes-Butzbach-Gymnasium in Miltenberg besprüht

Eine Beute erlangte der Täter nicht, dafür entstand ein Sachschaden an den Türen von ca. 700,- EUR.In der Zeit von Donnerstag, 13.04.2017, ca. 16.00 Uhr, auf Freitag, 14.04.2017, ca. 17.00 Uhr, wurde in Bürgstadt in der Krummgasse aus einem Garten ein dort gelagertes Longboard entwendet. Das Sportgerät hat einen Wert von ca. 80,- EUR.Im Laufe des Osterwochenendes wurde die Hauswand des Johannes-Butzbach-Gymnasiums in Miltenberg mit gelber Farbe besprüht. In einem Mülleimer konnte die benutzte Spraydose aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR.

Meldungen der Polizei Miltenberg