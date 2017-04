Amorbach: Diebe klauen Rutschbahn

Polizei Miltenberg

Miltenberg Freitag, 14.04.2017 - 12:24 Uhr

Im Zeitraum vom Dienstag, 11.04.2017, 16.00 Uhr bis zum Donnerstag, 13.04.2017, ereignete sich ein ungewöhnlicher Diebstahl in Amorbach.