Mit frisiertem Moped unterwegs

Unfallflucht

Reifen illegal entsorgt

Bei der Anhaltung wurde festgestellt, dass der Miltenberger technische Verändungen am Kleinkraftrad vorgenommen hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Miltenberger erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 09.30 und 13.30 Uhr, wurde in der Marktstraße, Parkplatz vor der evangelischen Kirche, ein geparkter Toyota angefahren. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ einen Sachschaden von zirka 290 Euro.Drei Reifen mit Felgen entsorgte ein bisher Unbekannter auf dem Parkplatz an der B 47 zwischen Weilbach und Amorbach. Die Tatzeit ist nicht genau bekannt, vermutlich dürfte aber am Wochenende der Unbekannte seinen Müll dort abgeladen haben.

Originalmeldungen der Polizei Miltenberg