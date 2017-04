87-jährige Pkw-Fahrerin gerät in Leitplanke

Unfall durch Unachtsamkeit – hoher Sachschaden



Handy aus Postauto entwendet

Aus nichtbekannten Gründen touchierte die Fahrerin mit der Beifahrerseite mehrere Leitplankenfelder am rechten Fahrbahnrand.Die aus Wertheim stammende Rentnerin blieb glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.: Am Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Audi Q5 in einem Moment der Unachtsamkeit auf einen geparkten Skoda auf. Der 53-jährige Fahrer des Audis blieb unverletzt, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.: Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, wurde aus einem Postauto, welches im Innenhof der Post in der Brückenstraße kurzfristig abgestellt war, ein Mobiltelefon der Marke Galaxy S7 Edge, im Wert von 750 Euro entwendet.



