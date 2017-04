Diebeszug auf Faulbacher Baustelle

Diebstahl aus Wohnung

Die Auffahrrampen waren unter einem Bagger abgestellt gewesen. Der oder die Täter fuhren den Bagger, vermutlich mittels eines allgemein passenden Schlüssels, herunter und entwendeten zudem noch zirka 40 Liter Diesel aus dem Baggertank. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro.

Faulbach. Die Gelegenheit nutzte ein bisher unbekannter Dieb, um in einem nicht verschlossenen Haus einen geringen Bargeld und persönliche Sachen zu entwenden. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 18:00 Uhr gelangte während der Abwesenheit des Wohnungsinhabers ein Unbekannter durch die unverschlossene Haustüre in das Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Dort entwendete er aus einen

Schubladenschränkchen einen Geldbeutel und ein Mäppchen mit einem geringen Bargeldbetrag und mit mehreren persönlichen Papieren wie Zulassungsbescheinigung, Ausweis, Scheckkarten. Nur einen

Tag später fand durch einen Zufall ein Taucher der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung an der Schleusenkammer Freudenberg das entwendete Mäppchen mit dem Fahrzeugschein des Geschädigten. Eventuell steht dieser Diebstahl mit zwei Einbrüchen in Freudenberg, welche ebenfalls am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr begangen wurden, in Verbindung.

Mehrere Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Bürgstadt. Ein aus Richtung Freudenberg kommender BMW-Fahrer wollte am Montag, gegen 16:15 Uhr,

in der Jahnstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Miltenberg kommenden Audi-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Während der Verursacher und sein Mitfahrer leicht verletzt wurde, wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt erfolgte die Verkehrsregelung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro (wir berichteten).

Quelle: Polizei Miltenberg