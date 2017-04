Frontalcrash bei Bürgstadt: Drei Verletzte

Gegen 16 Uhr wollte ein 27-jähriger BMW-Fahrer am Montag auf der Staatsstraße 2310 kurz nach der Mainbrücke in Richtung Bürgstadt abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen entgegenkommenden Audi und stieß frontal mit diesem zusammen.Während der BMW-Fahrer mit leichten Verletzungen davon kam und nur ambulant behandelt werden musste, erlitt der 50-jährige Audifahrer schwere Verletzungen. Ein 28-jähriger Mitfahrer im BMW wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Audifahrer und der Beifahrer des BMW mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Hierbei wurden sie von Helfern des Roten Kreuzes unterstützt.Die Feuerwehr Bürgstadt sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Die Fahrbahn war in Richtung Freundenberg über eine Stunde gesperrt. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Diese mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf über zehntausend Euro.

Ralf Hettler