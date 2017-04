Lastwagen kommt von Fahrbahn ab

Kraftfahrer halten sich nicht an Absperrzeichen

Vermutlich aufgrund eines sogenannten „Sekundenschlafes“ kam am Sonntag gegen 08.00 Uhr, in der Rippberger Straße, ein 36 jähriger Lkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er eine Mauer und fuhr anschließend über die rechte Fahrbahn hinaus gegen einen Gartenzaun. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 12.000 Euro.Aufgrund Straßenarbeiten, (Deckenerneuerung), zwischen Amorbach und Boxbrunn ist die B 47 vom 07.04.17 bis längstens 22.04.2017 voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Kreisstraße MIL 6 Weilbach, Weckbach und die L 3318 Vielbrunn umgeleitet.Trotz Umleitungs-, Verbotsschilder und Absperrbaken mißachten einige Kraftfaher am gestrigen Sonntag die Verbotszeichen und befuhren die gesperrte Strecke, weswegen sie verwarnt werden mussten.

Meldungen der Polizei Miltenberg