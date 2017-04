Streit eskaliert: Mann in Altenbuch mit Kettensäge bedroht

Während der Geschädigte bei dem Gassigehen mit seinem Hund am Grundstück des Beschuldigten vorbeilief, äußerte der Beschuldigte, dass er dem Geschädigten „den Kopf abschneiden werde“ und beleidigte ihn. Hierbei hielt er eine Kettensäge in der Hand. Zu weiteren Handlungen kam es glücklicherweise nicht.Den Kettensägeninhaber erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens der Bedrohung sowie der Beleidigung.





Verkehrsunfall in Bürgstadt:



Am 01.04.2017 gegen 13:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bürgstadt. Ein 47-jähriger Pkw- Fahrer übersah eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die durch den Kreisverkehr auf Höhe des „McDonald“ fuhr. Es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, woraufhin die Fahrradfahrerin von ihrem Fahrrad stürzte und sich hierbei am Knie verletzte. Sachschaden entstand lediglich an dem Fahrrad. Den Pkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.





Fahren ohne Fahrerlaubnis:



Am 01.04.2017 gegen 16:00 Uhr wurde ein Pkw in Kirchzell von einer Streife der Polizei Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seine Beifahrerin, die einen gültigen Führerschein hat, konnte nach der Kontrolle die Fahrt fortsetzen.



