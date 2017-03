Auffahrunfall  zwei Verletzte

Unfallflucht

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Volvo geschleudert. Dabei verletzten sich zwei Insassen leicht; der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Miltenberg. Am Mainparkplatz in der Mainstraße wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr, ein geparkter VW Passat angefahren. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.



Fahrrad aus Keller entwendet

Miltenberg. Zwischen dem 09.03. und dem 29.03.2017 entwendete ein bislang Unbekannter aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Fährweg ein Mountainbike. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Zweirad der Marke Conway MS 400, Farbe schwarz-grün, mit einem Zeitwert von ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371-9450 jederzeit entgegen.

