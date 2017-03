Verkehrsunfall auf B469 bei Kleinheubach: Seat-Fahrer schwer verletzt

Kilometerlanger Stau

mit Bildergalerie

Miltenberg Freitag, 31.03.2017 - 08:48 Uhr

Für erhebliche Behinderungen sorgte ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B469 zwischen Kleinheubach und Laudenbach. Ein Seat-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.