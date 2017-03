Unfall in Miltenberg: Fahranfängerin hat großes Glück

Haushaltsgeräte entwendet

Am Mittwoch, kurz nach 08:00 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit ihrem BMW auf der K13 von Schippach in Richtung Miltenberg. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts ins Straßenbankette, wo ihr der rechte Hinterreifen platzte. Es folgte eine Rutschpartie über die Straße in den linken Straßengraben . Nur durch Glück überschlug sich das Fahrzeug nicht an einem Wasserdurchlass, sondern drehte sich entgegen der Fahrtrichtung und stieß mit dem Heck gegen einen Baum. Durch die immernoch vorharndene Wucht drehte sich der Pkw erneut und blieb neben der Straße im Grünstreifen total beschädigt stehen. Die junge Fahrerin sowie ihre 17-jährige Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro

Weilbach. Aus einer Firma in der Weckbacher Straße, welche mit Restposten handelt, wurden über das vergangene Wochenende verschiedene Haushaltsgeräte entwendet. Die Täter drangen vermutlich über eine der Nebeneingangstüren in das Gebäude ein und entwendeten einen Küchenherd, eine Waschmaschine, ein Kühl-/Gefriergerät und einen Wäschetrockner im Gesamtwert von 1.200 Euro

Große Mengen Bogenpfeile gestohlen

Collenberg. In der Nacht zum vergangenen Freitag (24.03.2017) wurden von dem Gelände des Schützenvereins Fechenbach ca. 400 – 450 Pfeile, welche in der Nähe der Schießbahn aufbewahrt wurden, entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich hier auf ca. 2.000 Euro.

Originalmeldung der Polizei Miltenberg