Binnen kurzer Zeit zwei Unfälle auf der B469

Polizei Miltenberg

Miltenberg Mittwoch, 29.03.2017 - 12:23 Uhr

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der B469, in Höhe Laudenbach, zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Renault.