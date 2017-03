Betriebsunfall in Weilbach: Stapler kippt auf Arbeiter

Polizei Miltenberg

Miltenberg Dienstag, 28.03.2017 - 11:24 Uhr

Am Montag kam es in der Breitendieler Straße in Weilbach in einer metallbearbeitenden Fabrik gegen 7.15 Uhr zu einem Betriebsunfall.