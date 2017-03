Vorfahrt nicht beachtet  Frau in Großheubach leicht verletzt

Ford-Fahrer flüchtet nach Unfall

Außenfassade des Amtsgerichts beschädigt

Die Verursacherin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1400 Euro geschätzt.Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Mondeo in der Straße „Im Sand“ einen geparkten Pkw Skoda im Vorbeifahren. Der flüchtende Fahrer des grauen Pkw Ford mit MIL-Kennzeichen kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 100 Euro.In der Nacht zum Donnerstag ritzte ein bisher Unbekannter unschöne Worte in die Außenfassade des Amtsgerichtes. Die Beseitigungskosten werden sich auf 500 Euro belaufen.Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, jederzeit unter der Telefonnummer 09371-9450 entgegen.

Meldungen der Polizei Miltenberg