Rehe am Straßenrand - Fahrerin bremst und verursacht Unfall

Ein dahinter fahrender VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit erheblicher Geschwindigkeit auf das Heck des Toyotas auf. Aufgrund der massiven Verformung des Toyotas konnte die Fahrerin erst mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr ihr Fahrzeug verlassen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 8000 Euro.



Weiterer Auffahrunfall – eine Person leicht verletzt

Bürgstadt. Wegen eines vorausfahrenden Traktors musste am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, auf der Staatsstraße 507 zwischen Eichenbühl und Bürgstadt eine Opel-Fahrerin abbremsen. Eine dahinter fahrende VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Opelfahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus Hardheim verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.



Unfallflucht

Miltenberg. Am Montag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Glockengießerstraße einen Holzzaun und fuhr davon ohne den Schaden zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.



Kennzeichen-Diebstahl

Amorbach. Am Mittwoch, zwischen 07.40 Uhr und 12.30 Uhr, wurden an einem vor dem Karl-Ernst-Gymnasium in der Richterstraße abgestellten VW Golf beide Kennzeichen von bislang unbekanntem Täter entwendet.



Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371/9450.



Polizei Miltenberg