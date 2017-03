Unfall mit Reh - Tier stirbt

Kirchzell:

Laudenbach:

Der junge Mann war gegen 19:30 Uhr auf der Staatsstraße 2441, zwischen Röllbach und Großheubach, unterwegs.Unvermittelt sprang ein Reh vom rechten zum linken Fahrbahnrand. Ein Ausweichen war trotz Bremsung nicht mehr möglich.Der Kradfahrer erfasste das Reh frontal und stürzte nach der Kollision auf die Fahrbahn.Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt, allerdings hatte das Reh weniger Glück.Es verendete an der Unfallstelle.Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EuroIn der Nacht zum Dienstag wurde in der Hauptstraße ein geparkter Ford von einem unbekannten Fahrzeugführerangefahren. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.In der Nacht zum Dienstag wurde in der Miltenberger Straße die Glasscheibe eines Schaukastens an der Sporthalleeingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Polizei