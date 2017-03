Fahranfänger weicht Tier aus: Hoher Schaden

Polizei Miltenberg

Miltenberg Dienstag, 21.03.2017 - 09:48 Uhr

Am Montag, kurz vor 20:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto auf der Röllfelder Straße in Richtung Röllfeld. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr musste er einem Wildtier, vermutlich einem Wiesel, nach links ausweichen, geriet auf die Gegenfahrbahn und befuhr dann den Kreisverkehr entgegen der Fahrt- richtung.