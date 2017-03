16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Polizei Miltenberg

Miltenberg Sonntag, 19.03.2017 - 10:02 Uhr

Am Samstag gegen 17.45 Uhr sollte ein 16jähriger Kradfahrer in Weilbach im Floßweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war.