Unfallverurasacher stellt sich unfreiwillig selbst

Unfall im Bürgstädter Kreisel

Sandsteinmauer in Miltenberg angefahren

Er kam von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Unfallflucht. Zusätzlich muss er, sowie seine 57-jährige Mutter, die seine Geschichte unterstützte, mit einer Strafe wegen Vortäuschen einer Straftat rechnen.. Am Dienstag, um 15.50 Uhr, befuhr eine 44-jährige Mercedesfahrerin den„McDonalds-Kreisel“ in Bürgstadt. Eine 81-jährige Opel-Fahrerin fuhr von Bürgstadtkommend an den Kreisel heran, hielt aber nicht rechtzeitig an.Sie fuhr in den Kreisel ein und touchierte dabei den Mercedes. Anschließend fuhr sie direkt weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sie muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,- EUR.

Miltenberg. Am Montag, in der Zeit von 11.00 – 15.00 Uhr, wurde in Miltenberg in der Bürgstadter Straße eine Sandsteinmauer angefahren. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Polizei Miltenberg