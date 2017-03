Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war ihm von der Fahrerlaubnisbehörde versagt worden.





Bei Unfall leicht verletzt

Collenberg – am Freitag gegen 14.35 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Polo aus Richtung Kirschfurt kommend aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden Pkw Seat auf. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Wertheim gebracht. Der Schaden liegt bei ca. 2000 Euro.





Unfallflucht

Miltenberg – am Freitag gegen 10 Uhr beschädigte ein Pkw Nissan in der Bischoffstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Seat an der vorderen Stoßstange. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Fahrer die Unfallstelle. Ein Zeuge hatte sich jedoch das Kennzeichen notiert, so dass der Unfallflüchtige ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro.



Polizei