Mann randaliert im Landratsamt MIL und verletzt Polizisten

In Bezirkskrankenhaus eingewiesen

Miltenberg Freitag, 10.03.2017 - 12:56 Uhr

Nachdem sich ein 23-Jähriger am Donnerstagmittag im Miltenberger Landratsamt gegenüber Mitarbeitern äußerst aggressiv zeigte, alarmierten diese die Polizei. Als er dann auch die Ordnungshüter bedrohte, wurde er in Gewahrsam genommen und letztlich in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.