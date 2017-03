Unfall bei Eichenbühl: BMW rutscht in den Graben

Großheubach:

Großheubach:

Miltenberg:

Weilbach:

Eichenbühl:

Im Bereich einer Linkskurve kam der 61-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Graben und stieß mit derFahrzeugfront gegen die Böschung. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.600 Euro.Aus bisher unbekannten Gründen kam am Montag, gegen 12:30 Uhr, ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Opel in derMiltenberger Straße von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Fahnenmast.Der junge Mann wurde nicht verletzt, sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden.Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.Am Montag, gegen 07:30 Uhr, fuhr bisher eine unbekannte Fahrzeugführerin in der Hauptstraße gegen eine Hausmauser undbeschädigte diese. Die Verursacherin, hierbei soll es sich um eine jüngere Frau gehandelt haben, hinterließ einen Sachschadenin Höhe von 200 Euro. Am Unfallort konnten grüne Plastiksplitter gesichert werden.Am Montag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße ein geparkter Audi von einem bisherunbekannten Fahrzeugführer im Vorbeifahren angefahren. Dabei ging der linke Außenspiegel des Audis zu Bruch. Der unbekannteVerursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.Am Montag, gegen 09:30 Uhr, wollte eine Fiat-Fahrerin von der Bergstraße in den Steinrichsweg abbiegen.Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Kleintransporter und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen bliebenunverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.Einen Schaukasten der Gemeinde Eichenbühl beschädigten Unbekannte am Friedhof.Mit einer Bierflasche wurde die Scheibe eingeschlagen. Der Tatzeitraum ist nicht genau bekannt.Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Polizei