Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf B47 in Richtung Amorbach

Gleich drei Fahrzeugführer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger mit seinem Audi die B 47 in Richtung Amorbach. Am ersten Kreisverkehr warteten bereits ein 54-jähriger Skodafahrer und dahinter ein 61-jähriger Skodafahrer. Aus Unachtsamkeit fuhr der Audifahrer auf den Pkw des 61-jährigen auf, der aufgrund der Wucht des Aufpralls noch auf den weiteren Skoda geschoben wurde. Beide Skodafahrer erlitten ein Schleudertrauma, die 56-jährige Beifahrerin des 61-jährigen erlitt Schmerzen am Bein. Die Verletzten begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Miltenberg. Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Miltenberger Streifenbesatzungen in Miltenberg gleich drei motorisierte Zweiradfahrer, die ohne die erforderliche Versicherung am Straßenverkehr teilnahmen.

Zunächst wurde eine Streifenbesatzung gegen 14.10 Uhr in der Großheubacher Straße in Miltenberg auf einen 50-jährigen Keeway-Fahrer aufmerksam, der mit einem Versicherungskennzeichen des Jahres 2016 unterwegs war. Nach Personalienfeststellung wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen 17.20 Uhr wurde eine Streifenbesatzung dann auf einen 46-jährigen Kleinkraftradfahrer in der Unteren Walldürner Straße in Miltenberg aufmerksam. Auch dieser war mit einem Versicherungskennzeichen des Vorjahres unterwegs. Nur zehn Minuten kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 17.30 Uhr einen 43-jährigen Yamasaki-Fahrer in der Mainzer Straße, der ebenfalls mit einem alten Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Die drei Fahrzeugführer mussten ihren weiteren Weg auf alternative Weise fortsetzen und sehen nun je einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz entgegen.

Fahrradfahrer aufgrund Fahrfehlers bei Unfall verletzt

Neunkirchen/Eichenbühl. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 15-jähriger mit seinem Fahrrad die Staatsstraße 507 von Neunkirchen in Richtung Eichenbühl. Hinter ihm fuhr ein 40-jährige mit ihrem Toyota und wollte den Fahrradfahrer vorschriftsmäßig überholen. Der Heranwachsende wollte in der Folge jedoch nach links abbiegen ohne dabei Handzeichen zu geben und sich umzuschauen. Hierbei übersah er den herannahenden Toyota und touchierte diesen am Spiegel, wodurch er zu Fall kam. Die Toyotafahrerin versuchte noch den Zusammenstoß zu verhindern und steuerte ihr Fahrzeug nach links. Hierbei geriet sie in den Straßengraben und beschädigte ihr Fahrzeug. Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen am Bein zu. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Miltenberg