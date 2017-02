89-jährige verursacht Unfall bei Großheubach

PKW-Fahrerin mit viel Promille

Am Montag, gegen 08.30 Uhr, befuhr eine 89-jähriger Mercedesfahrerin die StStr. 2309 von Großheubach kommend Fahrtrichtung Miltenberg. Nachdem sie die Abfahrt nach links in den Auweg verpasst hatte, blieb sie kurz nach der Einmündung am rechten Fahrbahnrad stehen und wollte anschließend wenden. Dabei übersah sie einen aus Miltenberg kommenden VW-Fahrer und stieß mit desem zusammen, wobei der Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 14.000 Euro.

Kleinheubach. Bei einer Verkehrskontrolle einer Fordfahrerin in der Hauptstraße stellten die Beamten am Dienstag, gegen 01.55 Uhr, Alkoholgeruch fest. Bei der aus Hanau stammenden Fahrerin ergab ein gerichtsverwertbarer Alkotest 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Fahrerin erwartet neben einer saftigen Geldbuße auch ein Fahrverbot.

Mann entblößt sich vor Frau

Miltenberg. Am Sonntag, gegen 00.20 Uhr, ging eine 68-jährige Frau im Pulverich in Richtung Hauptstraße. Zirka 20 Meter vor ihr lief ein ca. 20 – 25-jähriger Mann, welcher sich plötzlich zu ihr herumdrehte. Dabei hatte er die Hose geöffnet und sein Genital war zu erkennen. Die Frau flüchtete sich in eine naheliegende Gaststätte und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ, er wird noch wie folgt beschrieben: Schlank, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke.

Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom 03.02.17 gesucht

Eichenbühl/Riedern. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten bittet die Polizei um Meldung von Zeugen. Am Freitag, den 03.02.17, gegen 11.20 Uhr, fuhr eine VW-Fahrerin auf der StStr. 521 von Eichenbühl in Richtung Riedern. Dort schloss sie auf eine Fahrzeugkolonne auf, bestehend aus drei PKW und einem LKW. An einer freien und übersichtlichen Stelle wollte sie die Kolonne überholen. Während des Überholvorganges scherte ein hinter dem LKW fahrender VW-Touran-Fahrer aus und wollte ebenfalls überholen. Die Golffahrerin musste stark abbremsen, kam nach links auf das Bankette, geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechten Leitplankenfelder. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen.

