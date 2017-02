Umgestürzter Baum verursacht Unfall

Durch die Freiwillige Feuerwehr Eichenbühl wurde der durch den Sturm entwurzelte Baum entfernt. Vorsorglich hinzugezogene Rettungssanitäter mussten erfreulicherweise nicht eingreifen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Notdurft an Hauswand verrichtet

Pkw zerkratzt

Unfallflucht

Unbekannter beschädigt Hebebühnen

Am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, konnte am Mühlgraben eine Person beim Urinieren gegen eine Hausfassade festgestellt werden. Bei Erkennen der Streife versuchte der Mann zu flüchten, was jedoch misslang. Den 27-jährigen Seligenstädter erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.In der Limesstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag die Beifahrertüre eines dort abgestellten Pkws zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.Auf dem Parkplatz im Burgweg wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 08.50 – 13.45 Uhr, ein geparkter BMW angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.An zwei fahrbaren Hebebühnen schnitt ein bislang Unbekannter am Donnerstag, in der Zeit zwischen 06.40 und 09.40 Uhr, mehrere Kabel durch. Die Arbeitsmaschinen waren auf einem Betriebsgelände in der Dr.-S.A. Freund-Straße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist bis dato noch unbekannt.Wer verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371/9450

Polizei Miltenberg