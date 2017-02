Lastwagenfahrer bedrängt Fahrradfahrer

Polizei Miltenberg

Miltenberg Mittwoch, 15.02.2017 - 09:54 Uhr

Am Dienstag, gegen 08:40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Radfahrer auf der Miltenberger Mainstraße entlang. Ein in gleicher Richtung fahrender Sattelzug-Fahrer war wohl damit nicht einverstanden und betätigte mehrmals die Hupe.