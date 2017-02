Miltenberg: Zu schnell in die Kurve

Auffahrunfall

Der Fahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Miltenberg - Am 10.02.2017, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 25jähriger mit seinem BMW die Brückenstraße in Richtung Großheubach, als dieser nach dem Bahnübergang verkehrsbedingt anhalten musste. Diese Anhaltung übersah die Fahrerin eines Opels und fuhr somit auf das Heck des BMWs auf. Der 25jährige Geschädigte erlitt durch den Aufprall ein Schleudertrauma. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Diebstahl von Scheibenwischblättern

Miltenberg - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und auch in den frühen Morgenstunden des Freitags entwendete ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Jagdhotels Rose, im Bereich der Mainzer Straße, mehrere Scheibenwischblätter von den dort parkenden Fahrzeugen. Der Beuteschaden liegt aktuell bei ungefähr 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Burgweg 21, Tel: 09371-9450 jederzeit entgegen.

Polizei Miltenberg